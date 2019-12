Lo sciopero generale del 1995 che seguì alla proposta di riforma del sistema pensionistico paralizzò i trasporti in Francia per tre settimane.

Questo giovedì, sempre in Francia, è in corso un nuovo sciopero nazionale che rischia di ripetere quanto accaduto un quarto di secolo fa.

Macron vuole rivedere il metodo di calcolo delle pensioni, sia per alzare l'asticella dell'età pensionabile, sia per parificato a tutte le categorie di lavoratori.

I sindacati hanno espresso la loro totale insoddisfazione per i contenuti proposti e hanno indetto uno sciopero generale che riguarda tutte le categorie di lavoratori, con il sistema dei trasporti pubblici che a Parigi ha fermato i due terzi del traffico della metro, mentre il 90% dei treni TGV ad alta velocità e di quelli interurbani è stato cancellato, con il coinvolgimento anche degli autobus.

Problemi anche con il traffico aereo, con centinaia di aerei a terra e con Air France che già aveva dichiarato disagi sia per i voli interni che per i voli internazionali a corto raggio.

Disagi anche nelle scuole e, in generale, nella Pubblica Amministrazione, con disaccordi sul numero dei partecipanti allo sciopero tra governo e sindacati.

Manifestazioni sono state organizzate in tutto il Paese, soprattutto nelle principali città, con i controlli per accedere agli Champs-Élysées che erano già iniziati all'alba.

Lo sciopero potrebbe essere esteso anche ai prossimi giorni, specie nel settore dei trasporti, con alcuni leader sindacali che hanno minacciato la possibilità di continuare finché Macron non dichiarerà di abbandonare il suo progetto di riforma delle pensioni.

Nel suo progetto, il presidente francese vuole unificare le decine di piani pensionistici attualmente in vigore nel Paese per crearne uno soltanto, secondo lui più equo, in cui la pensione verrebbe calcolata in base al punteggio conseguito in relazione ai giorni di lavoro.

Inoltre, il nuovo sistema pensionistico prevede un'innalzamento dell'età pensionabile dagli attuali 62 anni ai 64 e per chi andrà in pensione prima di aver raggiunto tale età ci saranno delle decurtazioni. Già a 63 anni è previsa una riduzione della pensione del 5%.

Almeno finora, Macron ha dichiarato che lo sciopero generale non gli farà cambiare idea e che non modificherà la riforma delle pensioni da lui proposta.