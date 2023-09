Ora gli ingredienti e la preparazione del pollo vol au vent, che è ovviamente una ricetta dal sapore che ricorda un po' la cucina cinese.

Ingredienti.

14 vol au vent già pronti

600 g di petto di pollo

2 cipolle

1 carota

1 gambo di sedano

1 foglia di alloro

150 g di funghi champignon

50 g di emmentaler

3 rametti di dragoncello

30 g di burro

250 g di panna fresca

fresca Sale e pepe a piacere



Come preparare il pollo vol au vent

Sbucciare e lavare le cipolle. Pelare e pulire le carote e rimuovere i gambi, i gambi e le foglie del sedano. Togliere la testa al sedano e tagliarlo a metà.

Scolare e raffreddare il pollo e tagliarlo a cubetti molto piccoli. Togliere i funghi dal terreno, pulirli e scolarli.

Separare i gambi dei funghi, tritarli e farli arrostire nel burro per qualche minuto insieme alla cipolla sbucciata e all'estragone tritato.

Aggiungere i funghi/cipolle, tagliati nel senso della lunghezza, alla padella e salare per 3-4 minuti. Aggiungere i dati del pollo, bagnare con la panna e far addensare a fuoco basso.

Condire con un pizzico di sale e pepe e trasferire nei 12 vol au vent già pronti. Cospargere con Emmentaler grattugiato.

Cuocere in forno a 220°C per qualche minuto. Servire con le foglie di estragone. Naturalmente, come sempre, con bonapetit.

Dati della ricetta: da Cucina Vol Au vent al pollo.