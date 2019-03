Crazy Bull, sbarca la trap star Chadia Rodriguez

Genova – Venerdì 29 marzo (ore 21) la stella nascente della scena trap femminile Chadia Rodriguez fa tappa al Crazy Bull di Sampierdarena (via Eustachio Degola 4r). Fresca del successo ottenuto dal suo primo album “Avere 20 anni”, la trapper classe 1998 sbarca per la prima volta a Genova, accompagnata sul palco da Sonny Willa, Jambo, Sguardo, Delfo, Jerry, Fiammadoll e True S. La direzione artistica del concerto è di Ale Festadelsole e Bigwall.

Grazie al talento e all’attitudine sfrontata, Chadia Rodriguez dimostra fin da subito le sue potenzialità diventando, dopo solo tre singoli usciti (“Dale”, “Fumo Bianco”, e “Bitch 2.0”), la prima rapper donna su una copertina di una playlist rap di Spotify Italia. A ottobre 2018 pubblica “Sister (Pastiglie)”, ispirata a una delle colonne sonore degli anni Novanta: “Pastiglie” dei Prozac+, inno scanzonato di una generazione sempre più dipendente da farmaci e sostanze. Ma sono “3G” e “Sarebbe Comodo” a consacrarla come artista di riferimento per la trap italiana, portandola al primo posto delle tendenze YouTube. A gennaio 2019 è uscito “Avere 20 anni”, primo Ep che sfonda in pochi mesi i 50 milioni di ascolti tra Spotify e YouTube e che conferma la posizione di primo piano occupata da Chadia Rodriguez che, a vent’anni di età, rappresenta una delle figure femminili principali della scena trap italiana.

Dopo aver toccato Torino, Roma, Lucca, Como e Milano, il tour di Chadia Rodriguez fa tappa per la prima volta a Genova il 29 marzo (ore 21), al Crazy Bull di Sampierdarena. Ad aprire le danze alcuni dei più noti rappresentanti della scuola trap genovese: Jambo, Sguardo, Delfo, Jerry, Fiammadoll e Sonny Willa che, tra tecnica sopraffina e testi taglienti, infiammerà il palco con un ospite a sorpresa prima dello show di Chadia Rodriguez. L’aftershow è a cura di True S (Doyenne).

Ingresso a 15€ la sera del concerto, 12€ con prevendita (disponibile in biglietteria al Crazy Bull).