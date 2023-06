Fuori il nuovo singolo.

“Fiore di ciliegio” è il primo singolo inedito di Marla, nome d’arte di Giulia Pandolfi, giovanissima cantautrice 18enne della provincia di Cosenza , è un brano che racconta della nascita di una nuovo amore, uno di quelli inaspettatamente fragili, rari e viscerali. Un testo che lascia trasparire la paura della fine del rapporto. La paura di una fine che, per contraddizione, ogni realtà umana necessita per essere valorizzata e vissuta al massimo.



Il fiore di ciliegio, simbolo della fragilità che dopo esser sbocciato cade a terra lasciando dietro di se il ricordo di un raro splendore, una bellezza così rara da non poter durare, diventa simbolo di questo nuovo amore fragile e raro che, proprio come il fiore, sboccerà ogni giorno sempre di più con la speranza di non cadere e di non danneggiarsi mai.

Marla è l’autrice del brano insieme a Rosario Canale, cantautore e producer che ha curato la direzione musicale. Giulia scopre un amore inaspettato per la musica all’età di 3 anni. Cresciuta giocando al karaoke e suonando piccole tastiere inizia a studiare pianoforte all’età di 12 anni. Per vari motivi la musica era soltanto un sogno in un cassetto che apriva solo per provare un po’ di malinconia, ma nel 2022 entra nell’Accademia “LaVoceProduzione” di C.Cesario in cui ritrova tutto l’amore per l’arte , per la scrittura , per le parole che reputa fondamentali per l’essere umano, per la musica che reputa importante per l’anima di ognuno di noi.



In soli 6 mesi dimostra l’artista che è e che ha voglia di diventare. Giulia diventa Marla. “Marla” nel gergo americano viene usato per indicare la ragazza dei sogni. Marla è un’ingannatrice che vuole insegnarci a non dare peso ai pensieri altrui e a non giudicare le apparenze. Quest’ultima è affascinata dell’arte e dalla musica perché sono una via di fuga o un luogo sicuro in cui l’essere umano può scappare o ritrovarsi. Essa vuol essere la voce della sua anima e di tutti i sentimenti che accomunano gli esseri umani. Il suo desiderio più grande è quello di parlare alle persone tramite la sua musica , e consapevole della grandezza di questo sogno lei proverà a diventare ancora più grande.



Brano pubblicato dalla label Dmb Management in distribuzione Sony Music Italia.