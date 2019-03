La sedia del potere

Potresti non avere familiarità con il termine curule, ma senza dubbio avrai familiarità con i mobili realizzati nella forma curulata. La storia di questo mobile è affascinante e il modo in cui i mobili si sono evoluti nel tempo offre una linea temporale interessante che si sta ancora evolvendo.

Curule è definito come qualcosa che riguarda l'autorità dei magistrati anziani dell'antica Roma che, a causa del loro status, avevano il diritto di sedere nella sella curulis. Questo sedile curule è un tipo di sedia che ha la forma di una x e quindi può essere piegata. Nel corso degli anni, questi sedili sono stati chiamati come sedia Dante, sedia Savonarola, sedia a forbice o, più semplicemente, sedia a croce.



Il risveglio dell'interesse per l'antichità nel XVIII secolo vide la rinascita della popolarità dei posti di Curule.

L'interesse per i posti di Curule continuò nel periodo della Reggenza all'inizio del XIX secolo. Tra i più eleganti sgabelli con struttura a croce riflettono il lavoro del preminente designer Thomas Hope.

Hope è stato fortemente influenzato dai suoi numerosi viaggi Grand Tour in tutta Europa, oltre che in Grecia, Turchia ed Egitto. Quando tornò a Londra, decise di rendere la sua casa in Duchessa Street una vetrina in mostra dell'antichità attraverso le diverse culture, inclusi elementi egiziani, greci, romani e indiani.

Hope aprì ufficialmente la sua casa nel 1802 ai visitatori, e il Principe di Galles fece un'apparizione alla grande apertura.

Duchess Street divenne un'attrazione per l'intenditore esigente e molte figure importanti andarono a vedere gli interni di Hope, tra cui l'artista Benjamin West, che proclamò che era "il miglior esemplare di vero gusto ... sia in Inghilterra che in Francia."



La forma curulata fu utilizzata per tutto il XIX secolo per attrarre il gusto antiquario.



E, naturalmente, la forma curule vive ancora oggi nel design contemporaneo.

Quindi la prossima volta che vedi uno sgabello curule, una sedia o un divano, pensa ai magistrati romani che hanno ispirato il design e goditi la bella semplicità della forma.

Con il contributo di LePietre.Srl