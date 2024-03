Il nuovo singolo di Mirko Saitta - In radio dall’8 marzo

“due passi” è un brano scritto da Mirko Saitta con la produzione di Sam Lover e vuole andare a toccare le corde di un argomento molto delicato ma molto importante per l’artista: la Malattia di Alzheimer. L’Alzheimer è una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo che porta alla perdita della memoria e di altre facoltà mentali. È una malattia che colpisce oltre 55 milioni di persone in tutto il mondo. Alcuni dati rilevano informazioni che fanno venire i brividi solo a sentirle: si stima un nuovo caso ogni 3 secondi. L’invecchiamento è una tappa della vita che richiede l’accettazione di cambiamenti riguardanti la propria vita; questo discorso non vale solo per “l’anziano” ma anche per l’ambiente che lo circonda (e quindi amici, parenti). In una situazione familiare accompagnata dalla malattia di Alzheimer ci si ritrova a dover mettere in gioco dinamiche intime e personali ma anche dinamiche relazionali diverse da quelle a cui siamo abituati.

Da un lato racconta cosa può voler significare la perdita dei ricordi, che sono il bagaglio del passato che ci porta ad essere chi siamo nel presente, dall’altro vuole diffondere un messaggio di speranza.

Mirko Saitta, classe 2000, sin da bambino si rifugia nei testi e nel suono della chitarra come fossero delle vie d’uscita, per raccontarsi e raccontare le storie di tutti i giorni.

Il punto di contatto tra la scrittura e la musica avviene alla sua piena consapevolezza di essere una persona fragile. Alla consapevolezza, negli anni, si aggiunge la l’accettazione e la valorizzazione della fragilità come punto di forza e quest’ultima diventa punto focale dei suoi testi.

Alla voglia di rivincita personale si affianca la voglia di dare alla fragilità la rivincita che merita.

