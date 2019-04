Una app per scoprire la personalità di un soggetto.

Criminal profiling 1.0 per Android di Bartolo Danzi.

Scoprire la personalità di un soggetto attraverso delle tecniche investigative ed analisi comportamentale di Criminal profiling è lo scopo di questa applicazione disponibile da subito nella versione demo, programmata dal criminologo forense prof. Bartolo Danzi, autore anche del libro "Cyberbullismo, Cyberstalking cybercrime e reati informatici. Riconoscerli e combatterli , disponibile sul circuito internazionale di Amazon.

L'applicazione svolge un'analisi approfondita del soggetto che si sottopone al test e consente di individuare i tratti salienti della personalità e del comportamento. Molto interessante se si utilizza l'app nei casi di cyberbullismo e cybercrime in genere al fine di evidenziarne le tendenzialita' criminogeni ed il livello di equilibrio ed autocontrollo del soggetto.

La versione 1.0 di Criminal profiling presenta un ventaglio di 20 domande nella versione demo che può giungere sino a 500 nella versione professional di prossima pubblicazione. La proposizione delle stesse avviene in modalità random e la determinazione della percentuale delle risposte determina l'individuazione delle personalità del soggetto secondo dei range ben definiti.

L'app è in grado di riconoscere la menzogna soprattutto se il soggetto cercherà di dare dise un'immagine e non corrispondente al suo profilo, assegnando delle penalità (Lear penalty) con attribuzione di un profilo tutt'altro che edificante per il soggetto. La app nella sua prima versione demo è scaricabile gratuitamente attraverso il qr code

https://files.appsgeyser.com/Criminal%20profiling_8917994.apk