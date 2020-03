Sarà Mirafiori lo stabilimento Fiat che, a partire dal prossimo giugno, inizierà la produzione della 500e, la prima vettura Fiat completamente elettrica.

A settembre saranno disponibili i primi esemplari al prezzo, non certo da utilitaria, di 37.900 euro, con cui si potrà acquistare una versione limitata - 500 esemplari per ciascuno dei 28 Paesi in cui verrà distribuita - top di gamma, cabrio e super accessoriata. La versione "per tutti", invece, dovrebbe partire da circa 28mila euro.

Non va comunque dimenticato che l'acquisto di questo tipo di vetture usufruisce di forti incentivi che ne diminuiscono sensibilmente il prezzo.

La prima apparizione in pubblico la 500e l'ha fatta nel salone d’onore della Triennale di Milano qualche giorno fa, mentre la presentazione ufficiale del nuovo modello sarà il 4 luglio a Torino.

Queste alcune note tecniche.

Il motore elettrico sviluppa 115 cavalli di potenza, raggiungendo i 100 km/h in 9 secondi. Le batterie a ioni di litio garantiscono un’autonomia di 320 chilometri che arrivano a 400 per il solo utilizzo in città. Per quanto riguarda la ricarica, sono necessari solo 5 minuti per avere un'autonomia di 50 chilometri, mentre ne bastano 35 se si vuole raggiungere l’80%.

Lo spot della 500 elettrica avrà come testimonial, Leonardo Di Caprio, di cui è noto da tempo l'impegno per l'ambiente.