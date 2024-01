Cambiamento climatico, conflitti globali, farine di insetti, intelligenze artificiali. C’è chi ci vede l’apocalisse e chi invece l’occasione per ridere di un mondo sempre più grottesco.

I Panpers, comici, attori e conduttori, tornano sul palco con uno spettacolo completamente nuovo.

Passando dal politicamente scorretto al tendenzialmente giusto, da canzoni in classifica a sketch inclassificabili, offrono agli spettatori una prospettiva fuori dal coro del bizzarro presente in cui stiamo vivendo. Una visione rassicurante di una realtà incerta al grido di “se tutto deve andare a rotoli, che almeno sia uno spasso!”.

Questo è molto altro in questo nuovo ed entusiasmante show che il duo dichiara essere quello della loro maturità artistica!

E se c’è budget ci mettono pure i laser…

11 gennaio 2024

ore 20,45 Amaca presenta

PanPers



BODYSCEMI

BIGLIETTI

Prestige € 28,00 - Poltronissima € 25,00 - Poltrona € 18,00 - Poltronissima under 26 anni € 17,50

Per acquisto:

biglietteria del Teatro

online https://www.teatromanzoni.it/acquista-online/?event=3448054

telefonicamente 027636901

circuito Ticketone

*_©Angelo Antonio Messina