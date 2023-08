Il nuovo singolo dell’artista tra lo-fi e un viaggio nel rilassamento interiore

Continua senza sosta la produzione artistica dell’eclettico Omy Sugar che dal 1° settembre sarà in radio in promoziona nazionale con un nuovo singolo dal titolo “Relaxed”. L’artista incontra la lo-fi moderna e la trama che ne scaturisce non può che essere un lounge ermetico e rilassante, metaforico ma leggero.

Un trip vocale essenziale, quasi minimale nel suo ripetersi psichedelico in due frequenze vocali che affascinano dal primo ascolto per semplicità e concretezza. Percorrendo tutti gli step del rilassamento, dall'inizio vocale basso e affaticato, all'epilogo alto e rigenerato. Con le giuste chiavi di lettura l'autore riesce a esplorare più significati, così che l'opera sia fruibile a più persone, restando comunque semplice, piacevole ed estremamente godibile.

