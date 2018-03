Siamo tutti felice, la commedia interattiva di Salvatore Gisonna debutta al Teatro Scarpetta di Ponticelli

23/01/2018 09:48 - Cyrano il Teatro Qualcosa di personale Blue in The Face presenta Miseria e nobiltà di Eduardo Scarpetta riadattamento e regia Anna Baldoni con Francesca Spina, Alberto Cozzella, Salvatore Fusco,… (comunicazioneboni)

26/10/2017 09:29 - La cantante Anna Tatangelo in questi giorni è stata a Napoli per impegni di lavoro, non sappiamo se vi è stato un incontro fra Anna e Gigi D’Alessio . Una cosa è sicura le parole che ha scritto la… (rosarossa3)

“Una mano dal cielo” sulla Cassia

28/10/2017 13:53 - Domenica 29 ottobre prende il via la nuova stagione teatrale al Teatro Cassia ubicato in via Santa Giovanna Elisabetta, in zona San Godenzo. Ad aprire il ciclo delle rappresentazioni sarà la piéce… (VIGNACLARABLOG.IT il primo quotidiano on-line di Roma Nord)