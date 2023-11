Se sei un artista emergente o già affermato nel mondo della musica, probabilmente hai sentito parlare di strumenti come Smartlink, Pre-Save e Pre-order. Queste sono tecnologie innovative che stanno cambiando il modo in cui gli artisti distribuiscono e promuovono la propria musica. In questo articolo, esploreremo cosa sono queste nuove funzionalità e come possono portare la tua carriera musicale a un livello superiore.

Smartlink: il tuo brano, ovunque e sempre

Immagina di poter condividere la tua ultima canzone con i fan in tutto il mondo senza dover preoccuparti di link diversi per ogni piattaforma di streaming. Grazie agli Smartlink, questo è possibile. Gli Smartlink sono URL unici che indirizzano automaticamente i tuoi fan alla piattaforma di streaming musicale che preferiscono, che si tratti di Spotify, Apple Music, Deezer o altre.

Con un solo clic, i tuoi fan possono ascoltare il tuo brano ovunque si trovino. Questo non solo semplifica la tua promozione, ma offre anche un'esperienza utente più fluida per chi vuole ascoltare la tua musica.

Pre-Save: coinvolgi i tuoi fan prima del lancio

Il Pre-Save è diventato uno strumento fondamentale per costruire l'anticipazione prima del lancio di un nuovo singolo o album. Consente ai tuoi fan di "salvare" la tua canzone o album prima che sia effettivamente disponibile, in modo che venga automaticamente aggiunto alla loro libreria o playlist al momento del rilascio.

Questa funzionalità non solo crea un senso di esclusività per i tuoi fan, ma può anche aumentare la visibilità del tuo brano nelle classifiche delle piattaforme di streaming, migliorando così le tue possibilità di essere scoperto da un pubblico più ampio.

Pre-order: monetizza la tua musica prima ancora del rilascio

Se desideri monetizzare la tua musica prima ancora del suo lancio ufficiale, il Pre-order è la chiave. Consente ai tuoi fan di acquistare anticipatamente la tua musica, garantendo loro l'accesso immediato al momento del rilascio.

Questa strategia non solo genera entrate in anticipo, ma dimostra anche il supporto entusiasta dei tuoi fan. Inoltre, un alto numero di preordini può attirare l'attenzione delle piattaforme di streaming, aumentando la visibilità del tuo progetto musicale.

