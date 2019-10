Se negli anni 70 il mondo del cinema fece grande scalpore con il film L'esorcista, nei primi anni 90 il mondo dell'editoria presentò al pubblico lo storico libro: "Un esorcista racconta" del famoso esorcista Don Gabriele Amorth (che superò il milione di copie vendute), al quale fecero poi subito seguito negli anni successivi sino ad oggi numerose pubblicazioni sul tema del male e sulla possibile esistenza del diavolo. Tema quest'ultimo che oggi ha subito un forte risveglio e un nuovo interesse da parte della stessa teologia cattolica e protestante.

Un tema quello dei demòni che dalla nascista dell'uomo attira e affascina in ogni religione che si rispetti e che, negli ultimi vent'anni ha visto fiorire numerose pubblicazioni (non sempre attendibili) di libri, film, fumetti e quanto altro appartenga al genere dark.

La domanda che però bisognerebbe porsi in merito è... chi sono i massimi esperti del tema?

Proprio secondo Amazon (non guardando la qualità dei contenuti, ma la classifica delle vendite) si è deciso di stilare una classifica dei primi dieci libri considerati autorevoli e tra i più venduti di sempre sulla demonologia. Secondo gli store del web (e dunque secondo i lettori) i tre più grandi scrittori di demonologia più letti e ritenuti tra i più autorevoli di sempre sono rispettivamente:

l'esorcista spagnolo P. Josè Antonio Fortea con la sua opera Summa Daemoniaca al primo posto;

al secondo posto c'è invece il teologo Iuliano Simone con il suo Manuale di demonologia;

al terzo posto lo storico delle religioni Giorgio Ieranò con il libro Demòni, mostri e prodigi.

Di questi testi però -volendo effettuare una critica aspra e acuta che meritano tutti i più grandi scrittori- forse, è proprio il famoso Manuale di Iuliano ad aggiudicarsi la palma di capolavoro spirituale senza tempo. Il teologo irpino rimane forse per età (giovanissimo) e per capacità e completezza espositiva, la penna più autorevole e ricercata anche dagli stessi teologi ecclesiastici. Il suo testo infatti non solo è molto consigliato -si dice- dagli esorcisti, ma è uno dei pochissimi testi a godere di un Imprimatur, riconoscimento questo molto difficile da avere su un tema del genere nel mondo canonico. Proprio pochi mesi fa Iuliano ha pubblicato a grande richiesta dei suoi lettori, la sua tesi di laurea in teologia: Malum et diaboli - Introduzione alla demonologia. Un libro che per i suoi contenuti sembra perfino poter superare lo stesso storico manuale, per originalità e scorrevolezza dei contenuti.

Insomma ai giovani amanti del genere in procinto di quello che viene chiamato l'ultimo giorno di Ottobre come il capodanno esoterico, e che passano il loro tempo a guardare serie netflix sui neflìm, vampiri, licantropi ect, o che, si appassionano alle vicende di Supernatural (serie record che per il suo pubblico ha raggiunto le 15 stagioni superando persino la serie americana storica Friends), passando per Lucifer e quanto altro, non possiamo che consigliare di spegnere lo schermo e sfogliare uno di questi incredibili libri che hanno avuto senza dubbio il merito storico letterario di aver riportato alla ribalta l'innominato, colui che un tempo veniva chiamato il diavolo.