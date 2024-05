Dal 16 maggio 2024, ogni giovedì sera. gli amanti della buona cucina e del buon bere avranno l'occasione di trascorrere una serata indimenticabile al Sal8 Bar Agricolo, nella splendida cornice della Maremma toscana. A guidare l'esperienza culinaria sarà Barù Gherardo Gaetani, noto buon gustaio e food influencer specializzato in preparazioni alla brace.

Accanto a lui, i suoi amici Federico Diddi e Giulio Neri contribuiranno a creare un'atmosfera conviviale e amichevole, perfetta per gustare deliziosi piatti di pesce alla brace freschissimo, accompagnati da ottimi cocktail e aperitivi scelti con cura per esaltare i sapori dei piatti.

Per partecipare a questa serata speciale, è possibile prenotare il proprio tavolo tramite il numero di telefono +39 0565 798032. L'indirizzo del locale è Poggio ai Santi, via San Bartolo, 100 a San Vincenzo (LI), e per ulteriori informazioni è possibile visitare il profilo Instagram ufficiale de Il Sal8 Bar Agricolo.

Per avere un assaggio anticipato delle prelibatezze che vi attendono, vi invitiamo a guardare il video sotto sul menù della serata di domani. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica di vivere una serata indimenticabile tra cibo, buon bere e ottima compagnia nella suggestiva Maremma toscana.