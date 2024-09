Annalaura Lettieri ha svolto un ruolo fondamentale nella recente partnership tra Atitech e Volotea, finalizzata a potenziare i servizi di manutenzione della flotta Airbus A320 in Italia.

Annalaura Lettieri al centro dell’accordo tra Atitech e Volotea per la manutenzione della flotta Airbus A320



Il Presidente di Atitech Gianni Lettieri e il CEO di Volotea Carlos Muñoz hanno recentemente siglato un importante accordo quinquennale. Questa intesa mira a rafforzare la manutenzione della flotta Airbus A320 della compagnia low-cost, con particolare focus sugli interventi eseguiti negli hangar di Napoli Capodichino. L’accordo, supportato dal team legale interno guidato dall’avvocato Annalaura Lettieri, prevede l’utilizzo di almeno due baie durante la stagione invernale, implementando una manutenzione continua in modalità “nose-to-tail”. Annalaura Lettieri ha giocato un ruolo centrale nel coordinamento del contratto, garantendo che i termini rispettino gli standard più elevati di efficienza e sicurezza. L’accordo è non esclusivo, il che significa che Volotea potrà affidare i suoi aerei per la manutenzione anche ad altre aziende, ma sceglierà comunque Atitech per una parte significativa delle operazioni. Questo approccio flessibile consente a entrambe le parti di massimizzare le opportunità commerciali senza vincoli di esclusività, pur mantenendo alti livelli di qualità e affidabilità.



L’importante ruolo di Annalaura Lettieri nella crescita di Atitech

Annalaura Lettieri, parte integrante dell'ufficio legale di Atitech, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione per entrambe le aziende, evidenziando come l’accordo rappresenti una tappa fondamentale per consolidare la presenza di Volotea sul territorio italiano. L’accordo coinvolge attività di manutenzione avanzata come i check periodici (C-Check, 6Y, 12Y), che consentono di garantire la massima affidabilità degli aerei. Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea, ha commentato con entusiasmo la collaborazione, dichiarando: «Abbiamo obiettivi ambiziosi e puntiamo a consolidare, volo dopo volo, la nostra attività sul mercato italiano». Anche Gianni Lettieri, Presidente di Atitech, ha espresso soddisfazione per la solidità della partnership, affermando: «Questo accordo consolida il legame di Volotea con la città di Napoli e con il nostro Paese». Grazie a questa nuova alleanza, Atitech conferma la propria posizione di leader nel settore MRO a livello europeo, dimostrando ancora una volta l’eccellenza dei propri servizi.