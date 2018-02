Vendeva abbigliamento contraffatto, beccato su facebook.

Usava i social per vendere capi di abbigliamento con marchi falsi.

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno controllato un italiano in possesso di svariati capi contraffatti di vari marchi famosi del settore dell’abbigliamento (Emporio Armani, Adidas, Nike, Moschino, Chanel), posti in vendita via internet sui social network.

Il responsabile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

L’attività di servizio svolta conferma la presenza della Guardia di Finanza sul territorio a contrasto dei fenomeni illeciti che possono arrecare gravo danno ai consumatori e ai commercianti rispettosi delle regole di mercato.