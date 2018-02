Monterano, il borgo fantasma

Alle porte di Roma c'è un borgo fantasma immerso nella natura, così suggestivo da essere utilizzato come set cinematografico per numerosi film, come Il Marchese del Grillo, Ben Hur, La Freccia Nera ed altri ancora.

Si tratta di Monterano, piccola città etrusca che conobbe il suo massimo splendore in epoca papale, abbellito da numerose opere del Bernini, che papa Clemente X gli commissionò.

Inoltre essendo stata possedimento della famiglia Orsini Altieri conserva un meraviglioso castello. Lo stato di abbandono in cui si presenta oggi, rende tutto davvero bellissimo. Gita fuori porta consigliatissima!