Il nuovo singolo del cantautore siciliano trapiantato a Torino

"Peter Pan" è una canzone autobiografica che vuole gridare al mondo una storia personale di bullismo.

E’ anche un’esortazione per darsi forza, lottare e non mollare mai, e non avere paura a gridare il dolore, con l’obbiettivo di poter aiutare con la musica la gente che soffre.

Il brano con cui Nekò ha esternato i propri sentimenti è stato scritto in collaborazione con Lisa Brunetti ed arrangiato con cura e maestria da Gabriele Felsini.

Inizia la sua passione per il canto sin da piccolo. A 16 anni intraprende gli studi All'accademia Di Canto Moderno di Palermo. In seguito a piccole esperienze di palco, partecipa nel 2004 al Kemonia Festival come corista. Nel 2005 entra in finale al Festival del Lago e al Cantamare. Nel 2006 partecipa al Premio Lucio Battisti interpretando la famosa "E Penso A Te" del celebre cantautore. Nello stesso anno si piazza al terzo posto al Camastra Music Festival ed entra in finale al Politeama Festival interpretando un brano inedito scritto per la sua voce. A Gennaio del 2009 è stato in tv su TRM con "L'Accademia Il Mio Canto Libero", presentando un suo brano inedito e vince la terza edizione Dell'Accademia Il Mio Canto Libero a Palermo.

A Febbraio 2014 nella settimana di Sanremo partecipa ad un contest "Saremo In Vetrina" esibendosi per 3 giorni di fronte al Teatro Ariston di Sanremo. Nello stesso anno partecipa al concorso televisivo "Seven Live" di Torino aggiudicandosi il primo posto in puntata. Nel 2016 si aggiudica il primo posto al concorso canoro Sportilandia e, a fine anno, realizza il suo singolo di debutto dal titolo "Più Forte Che Mai" di cui è autore. Nel 2017 escono due singoli: "Lascia Stare" cover del mitico Biagio Antonacci e "Scegli Me" brano successivamente presentato a Sanremo Giovani 2018, scritto in collaborazione con Mario Bellovino.

Nel 2019 esce il nuovo singolo “Mentissi Ti Direi”, brano scritto e arrangiato da Edoardo Arrowood. Nel 2022 vince la sedicesima edizione del concorso canoro "ChierINfestival The Voice Award", interpretando "Adagio" di Lara Fabian. Nello stesso anno esce il suo quarto inedito dal titolo "Due Corpi E Un'Anima", mentre nell'estate 2023 esce il quinto inedito dal titolo "Odio L'Estate" entrambi ancora in collaborazione con Edoardo Arrowood.

Nel 2024 esce il suo sesto inedito dal titolo "Peter Pan" in collaborazione con Lisa Brunetti e arrangiato da Gabriele Fersini.



CONTATTI SOCIAL

YouTube: https://www.youtube.com/@nekoofficialpage

Facebook: https://www.facebook.com/NekoOfficialPage

Instagram: https://www.instagram.com/nekoofficialpage/

X: https://twitter.com/NekoOfficial1

TikTok: https://www.tiktok.com/@nekoofficialpage