La parola "Corinzio" descrive uno stile ornato di colonne sviluppato nell'antica Grecia e classificato come uno degli Ordini di architettura classica. Lo stile corinzio è più complesso ed elaborato dei precedenti ordini dorici e ionici. Il capitello o la parte superiore di una colonna in stile corinzio ha ornamenti sontuosi intagliati per assomigliare a foglie e fiori. L'architetto romano Vitruvio osservò che il delicato disegno corinzio "era stato formato dagli altri due ordini". Descrisse la colonna corinzia come "un'imitazione della magrezza di una fanciulla; per i contorni e gli arti delle fanciulle, essendo più snelli a causa dei loro teneri anni, ammettono effetti più belli nel modo dell'ornamento".

A causa della loro opulenza, le colonne corinzie sono raramente utilizzate come colonne portico comuni per la casa ordinaria. Lo stile è più adatto per i palazzi del Revival greco e l'architettura pubblica come edifici governativi, in particolare i tribunali. Le caratteristiche delle colonne corinzie includono:

- Alberi scanalati

- Capitelli decorati con foglie e fiori di acanto e talvolta piccole pergamene

- Ornamenti maiuscoli che si illuminano come campane, suggerendo un senso di altezza

- Proporzione; Vitruvio ci dice che "l'altezza dei loro capitelli dà loro proporzionalmente un effetto più alto e più sottile" delle colonne ioniche

Perché sono chiamati colonne corinzie?

Nel primo libro di architettura al mondo, "De Architectura" (30 a.C.), Vitruvio racconta la storia di una ragazza della città-stato di Corinto. "Una fanciulla nata in libertà di Corinto, appena in età da marito, fu attaccata da una malattia e morì", scrive Vitruvio. Fu sepolta con un cesto delle sue cose preferite in cima alla sua tomba, vicino alla radice di un albero di acanto. Quella primavera, foglie e gambi sono cresciuti attraverso il cesto, creando una delicata esplosione di bellezza naturale. L'effetto attirò l'attenzione di uno scultore di passaggio di nome Callimaco, che iniziò a incorporare l'intricato disegno sui capitelli delle colonne. Poiché lo scultore ha trovato questo disegno a Corinto, le colonne che lo portano divennero note come colonne corinzie.

Ad ovest di Corinto in Grecia si trova il Tempio di Apollo Epicuro a Bassae, ritenuto il più antico esempio sopravvissuto della colonna corinzia classica. Questo tempio risalente al 425 a.C. circa è un sito del patrimonio mondiale dell'Unesco.

Si ritiene che il Tholos (un edificio circolare) a Epidauro (350 a.C.) sia una delle prime strutture a utilizzare un colonnato di colonne corinzie. Gli archeologi hanno determinato che i tholos hanno 26 colonne doriche esterne e 14 colonne corinzie interne. Si dice che il Tempio di Zeus Olimpio (175 a.C.) ad Atene avesse più di 100 colonne corinzie.

Tutti i capitelli corinzi sono uguali?

No, non tutti i capitelli corinzi sono esattamente uguali, ma sono caratterizzati dai loro fiori frondosi. I capitelli delle colonne corinzie sono più ornati e delicati delle cime di altri tipi di colonne. Possono facilmente deteriorarsi nel tempo, soprattutto se utilizzati all'aperto. Le prime colonne corinzie erano utilizzate principalmente per gli spazi interni, e quindi erano protette dagli elementi. Il Monumento di Lisikrate (c. 335 a.C.) ad Atene presenta alcuni dei primi esempi di colonne corinzie esterne.

La sostituzione dei capitelli corinzi deteriorati deve essere effettuata da maestri artigiani. Durante i bombardamenti di Berlino del 1945, il palazzo reale fu gravemente danneggiato e fu successivamente demolito negli anni '50. Con la riunificazione di Berlino Est e Ovest, il palazzo fu ricostruito. Gli scultori hanno usato vecchie fotografie per ricreare i dettagli architettonici nella nuova facciata, in argilla e gesso, osservando che non tutti i capitelli corinzi erano uguali.

Stili architettonici che utilizzano colonne corinzie

La colonna corinzia e l'ordine corinzio furono creati nell'antica Grecia. L'antica architettura greca e romana è collettivamente conosciuta come "classica", e così le colonne corinzie si trovano nell'architettura classica. L'Arco di Costantino (315 d.C.) a Roma e l'Antica Biblioteca di Celso ad Efeso presentano esempi di colonne corinzie in architettura classica.

L'architettura classica è "rinata" durante il Rinascimento nei secoli 15 e 16. Derivati ​​successivi dell'architettura classica includono le architetture neoclassica, revival greca e neoclassica del diciannovesimo secolo e l'architettura Beaux Arts dell'età americana dorata. Thomas Jefferson fu influente nel portare lo stile neoclassico in America, come visto nella Rotunda dell'Università della Virginia a Charlottesville.

Disegni simili a quelli corinzi si trovano anche in alcune architetture islamiche. La capitale distintiva della colonna corinzia si presenta in molte forme, ma la foglia d'acanto appare nella maggior parte dei disegni. Il professor Talbot Hamlin suggerisce che l'architettura islamica è stata influenzata dal design delle foglie di acanto:

"Molte moschee, come quelle di Kairouan e Cordova, usavano gli attuali antichi capitelli corinzi; e in seguito i capitelli musulmani si basavano spesso sullo schema corinzio in generale, anche se la tendenza all'astrazione rimuoveva gradualmente tutti i segni rimanenti di realismo dall'intaglio delle foglie ".

Famosi edifici con colonne corinzie

Negli Stati Uniti, edifici famosi con colonne corinzie includono il Palazzo della Corte Suprema degli Stati Uniti, il Campidoglio degli Stati Uniti e il National Archives Building, tutti situati a Washington, DC a New York City, edifici con queste colonne includono la Borsa di New York Costruito su Broad Street a Lower Manhattan e sul James A. Farley Building, che si trova dall'altra parte della strada rispetto a Penn Station e Madison Square Garden.

A Roma, il Pantheon e il Colosseo, dove le colonne doriche sono al primo livello, le colonne ioniche al secondo e le colonne corinzie al terzo. Le grandi cattedrali rinascimentali di tutta Europa sono in grado di sfoggiare le loro colonne corinzie, tra cui la Cattedrale di St. Paul e St Martin-in-the-Fields a Londra.

Con il contributo di Le Pietre Srl