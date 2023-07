Manolo Gabbiadini la prossima stagione non giocherà in Italia né in Europa. Dopo 4 anni consecutivi alla Sampdoria, che militerà in Serie B, andrà a giocare all'Al-Nasr di Dubai (da non fare confusione con l'Al-Nassr in Arabia Saudita).

L’AVVENTURA DI GABBIADINI ALLA SAMP

Gabbiadini ha trascorso complessivamente sei stagioni per il club blucerchiato, di cui i scorsi 4 anni consecutivamente, collezionando 166 presenze e 46 gol. Sul profilo Twitter-X della Sampdoria lo salutano in maniera affettuosa: “Non piangere perché è finita, sorridi perché è successo. Ciao e grazie Manolo Gabbiadini. We’ll always love you”.

L'ARRIVO ALL'AL-NASR

Nel frattempo, l’attaccante lombardo, ha già raggiunto la destinazione, arrivando allo stadio in Lamborghini, con la canzone in sottofondo “L'italiano” di Toto Cutugno. Per quanto riguarda le condizioni contrattuali, dovrebbe trattarsi di un accordo triennale da 3 milioni netti a stagione.