Tosi, vengo anch'io!

13/07/2017 16:41 - Il ministro Minniti il 13 luglio è in Libia per dare l'impressione all'opinione pubblica italiana di poter organizzare, su quelle coste, un filtro o un qualche controllo alla partenza dei migranti… (Giuseppe Ballerini)

08/06/2017 19:01 - TERAMO - Dodici pecore morte in un allevamento di Teramo dopo l'aggressione di lupi. Lo dicono le lesioni riscontrate sugli ovini di razza sarda trovati senza vita il 5 giugno in contrada Specola. Dal… (AbruzzoWeb Notizie)

SLOVACCHIA: I populismi sconfitti alle elezioni regionali

14/11/2017 14:09 - Il 4 novembre in Slovacchia si sono svolte le elezioni regionali. Per mesi se ne è discusso come banco di prova per liberare il paese dal giogo dei populismi. A trionfare sono stati i partiti di… (claudialepo)