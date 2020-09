Con quale diritto ci lamentiamo degli studenti se verso di loro non dimostriamo sentimenti di accoglienza ed empatia? Non possiamo pretendere di avere allievi che come pecorelle obbediscano in tutto e per tutto a quello che diciamo...

I ragazzi hanno innanzitutto bisogno di essere accolti, ascoltati, capiti, stimati, amati...

L’insegnamento è una questione di cuore non di testa...

L’insegnamento è innanzitutto una relazione. Una relazione è un sistema è tutto quello che accade dentro un sistema è sempre effetto di tutti gli elementi del sistema. Ma alcuni di questi possono condizionare, positivamente o negativamente, l’intero sistema.