Oggi parto da un club fantastico, il più grande d'Italia e sicuramente uno dei più grandi di tutta Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò sempre la città di Torino fino ai miei ultimi giorni. I “tifosi bianconeri” mi hanno sempre rispettato e ho cercato di onorare quel rispetto lottando per loro in ogni partita, in ogni stagione, in ogni competizione. Alla fine, possiamo tutti guardare indietro e realizzare che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutto quello che volevamo, ma comunque insiem abbiamo scritto una bella storia insieme. ... Sarò sempre uno di voi. Ora fai parte della mia storia, come sento di essere parte della tua. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri... sarete sempre nel mio cuore.

Dopo il "temino" d'obbligo postato sul proprio profilo Instagram, Cristiano Ronaldo si è precipitato in Inghilterra, direzione Manchaster, per ottemperare a tutta la burocrazia che precede la firma del nuovo contratto che lo legherà.... pensate un po'... non più al City come era stato anticipato fino a poche ore fa, ma allo United, la squadra che è stata il trampolino di lancio per la sua carriera, prima di approdare al Real Madrid nel 2009.

Con lo United di Sir Alex Ferguson, Ronaldo ha vinto tre Premier League, una Champions League, due Coppe di Lega e una Coppa d'Inghilterra, oltre ad una Coppa del Mondo per club e ad una Community Shield, segnando 118 gol in 292 partite.

Lo United, per assicurarsi le prestazioni sportive del 36enne asso portoghese ha accettato di pagare alla Juventus 15 milioni di euro.

In base a quanto dichiarato da Solskjaer, manager del Manchester United, il centrocampista Bruno Fernandes, uno dei perni della squadra inglese e della nazionale portoghese, ha parlato con il suo connazionale Ronaldo, contribuendo al raggiungimento dell'accordo per quello che, per lo Unuited, sarà il terzo acquisto più importante del mercato estivo dopo gli arrivi di Jadon Sancho e Raphael Varane.