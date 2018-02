Sanremo 2018 Fashion Music. A tu per tu con i Crazy Florists

Sanremo 2018 fashion music , ideato e organizzato da Canio Loguercio , si avvale di stilisti affermati ed emergenti per il grande evento che si svolgerà il 9 febbraio nella settimana festivaliera e sarà condotto da Veronica Maya.

Ecco i Crazy Florists

Da dove provenite e come avete cominciato?

Siamo un gruppo composto da 12 Fashion Flower Designers, provenienti da tutta Italia (Roma, Basilicata, e altre città tra Nord e Sud). A noi si è poi aggiunto per l'occasione un team proveniente dalla Russia, in occasione di questo importante appuntamento di moda. Abbiamo cominciato diversi anni fa qui a Sanremo, ma ci occupiamo anche di wedding.

Cosa si prova ad essere a Sanremo nella settimana del Festival?

Siamo emozionati, sicuramente, ma per l'esperienza che abbiamo posso dire che si respira l'aria consueta di star in un posto dove c'è grande entusiasmo, soprattutto perché è una delle settimane più importanti dell'anno.

Qual è lo stile della vostra collezione?

Il nostro stile è, come dice il nome del nostro team, quello floreale. Saranno per lo più abiti con tendenze e mode del fashion, cui vanno ad aggiungersi piume rosse e situazioni particolari con nuove tecniche di presentazione. Siamo molto innovativi e lo si vedrà anche in passerella.