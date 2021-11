È stata un'anticipazione della Cnbc ad annunciare che il co-fondatore di Twitter, Jack Dorsey, era in procinto di dimettersi dalla carica di amministratore delegato della società.

Dorsey, 45 anni, ha fondato Twitter insieme a Biz Stone, Evan Williams e Noah Glass nel 2006, ma ne è diventato il volto sia per aver inviato i primi tweet, sia per aver ricoperto per molti anni l'incarico di amministratore delegato, da cui si è dimesso nel 2008 per fondare l'app di pagamenti digitali Square, anch'essa diventata una società multimiliardaria.

Nel 2015 è stato riportato alla guida di Twitter dopo le dimissioni dell'allora amministratore delegato Dick Costolo. Negli ultimi tempi, proprio per il suo impegno in due società, il fondo Elliott gli aveva chiesto di fare un passo indietro, ritenendo che un amministratore delegato a tempo pieno avrebbe gestito meglio le sorti di Twitter.

Tra le due parti, secondo i beni informati, si sarebbe raggiunto un accordo e le pressioni di Elliott sulle dimissioni di Dorsey erano di conseguenza terminate.

L'anticipazione ha lasciato sorpresi, ma dal mercato finanziario è stata accolta come positiva, tanto che il titolo ha guadagnato l'11%, prima di essere sospeso per eccesso di rialzo.

"Amo Twitter" l'ultimo post inviato da Dorsey 24 ore fa...

I love twitter — jack⚡️ (@jack) November 28, 2021

Nel pomeriggio, poco prima delle 17 ora italiana, è arrivata la conferma delle sue dimissioni con un post in cui Dorsey annuncia che a sostituirlo nell'incarico sarà Parag Agrawal, mente lui resterà nel consiglio di amministrazione.