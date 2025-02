Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali, commenta la notizia diffusa sui media locali del rinvenimento delle carcasse di quattro lupi a nord del centro abitato di Barco di Levico (Trento). Saranno le analisi, affidate all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, a stabilire la causa della morte che però appare subito essere la somministrazione di un veleno.

"L’uccisione di ben quattro lupi è un fatto di una gravità eccezionale che richiedere risposte immediate da parte non solo della magistratura ma anche delle forze politiche. Se l’ipotesi sarà confermata, come appare probabile, ci troveremmo di fronte al più grave episodio mai avvenuto in Trentino ai danni della specie. Un fatto di fronte al quale mi aspetto non solo indagini approfondite da parte delle forze dell’ordine ma anche una presa di posizione netta da parte di una politica che, fino ad oggi, ha invece cercato di risolvere il problema della convivenza con i grandi carnivori a suon di abbattimenti".