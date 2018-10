Sculture, lo stile Rococò di Clodion

Le caratteristiche giocose ed erotiche dello stile rococò sono meglio esemplificate dalle sculture in terracotta su piccola scala di Claude Michel, l'artista noto come Clodion (1738-1814).

Sculture come L'intossicazione del vino (intorno al 1780-90) erano tipiche della sua opera e mostravano la sua delicata e sapiente manipolazione dell'argilla.

Le sculture in terracotta erano molto popolari tra i collezionisti d'arte del XVIII secolo per una serie di motivi: erano piccoli e adatti per essere esposti in una casa o in uno studio; erano considerati più vicini all'ispirazione originale dell'artista rispetto a quelli riprodotti dall'argilla alla pietra o metallo; e spesso erano anche meno costosi di quelli in marmo e bronzo che richiedevano più tempo e lavoro.

Dal 1780, lo stile rococò era caduto in disgrazia in Francia, a causa della reazione contro le opere d'arte che mancavano di un messaggio morale o di un riferimento all'arte antica e ai contenuti; tuttavia, Clodion ha continuato ad avere successo con le sue sculture da tavolo. In seguito ha adattato lo stile neoclassico al suo lavoro.

Clodion avrebbe lavorato a questa scultura su un tavolo a cavalletto, cioè un tavolo speciale con una parte superiore regolabile che poteva girare. Questa piccola scultura a tutto tondo è stata resa più lucida da tutti i lati, ed evoca un potente senso di movimento e dinamismo che è stato molto apprezzato dagli osservetori.

L'intossicazione del vino è la una di molte opere sessualmente ispirate, e alcune, come questa e la Danza di Carpeaux, sono state concepite sotto le spoglie di un pretesto mitologico.



