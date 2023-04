Ci sono voluti 7 anni ma finalmente un'ordinanza del comune di Trevignano ha stabilito che tutte le strutture allestite per celebrare la locale Madonna dovranno essere demolite entro i prossimi 90 giorni, in quanto sono da considerarsi abusivi e pertanto devono essere rimossi.

La comunicazione dell'ordinanza è stata trasmessa alla Onlus Madonna di Trevignano, che in caso di mancata ottemperanza a quanto stabilito verrà sanzionata e i beni ed il terreno saranno acquisiti a patrimonio comunale.

Nel frattempo la Commissione diocesana di esperti ha cominciato a "indagare", con la Diocesi che ha già messo le mani avanti, sottolineando l'importanza di prendere tutto il tempo necessario per giungere ad una conclusione e che sta seguendo con attenzione ogni possibile sviluppo, ma al momento senza fornire ulteriori dettagli.

Per saperne di più, dunque, bisognerà attendere ulteriori comunicazioni da parte della Diocesi, ma si può stare tranquilli che tra quarant'anni saremo ancora in attesa.... come per Medjugorie!