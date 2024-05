Albumi: un tesoro nascosto in cucina

Gli albumi, spesso considerati un semplice scarto, nascondono un vero e proprio tesoro culinario. Ricchi di proteine e privi di grassi, sono un ingrediente versatile che permette di creare un'ampia varietà di ricette dolci e salate.



Dolcezze:

Meringhe: Classici e frivoli dessert, perfetti da gustare al naturale o farciti con panna e frutta fresca. Ottimi anche per decorare torte e cupcakes.

Macarons: Eleganti biscotti francesi che richiedono un po' di pazienza, ma regalano immense soddisfazioni. Ideali da accompagnare a tè o caffè.

Angel Cake: Torta soffice e leggera, perfetta per una colazione o un dessert raffinato.

Soufflé: Dessert elegante e delicato, ideale per stupire gli ospiti.

Biscotti: I bianchi d'uovo possono essere utilizzati per creare biscotti croccanti e friabili in infinite varianti di forma e gusto.

E non mancano certo le ricette salate, vieni a vedere quante bontà puoi creare !