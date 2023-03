Nel 2021, l'aspettativa di vita nell'UE è di 80,1 anni. Nel 2019, invece, era di 81,3 anni. Nel 2020, probabilmente a causa della pandemia, era scesa a 80,4. Nel 2021 si è registrato un ulteriore calo. A fornire i dati è Eurostat in un report pubblicato il 16 marzo.

L'aspettativa di vita delle donne (82,9 anni) continua ad essere superiore rispetto a quella degli uomini (77,2 anni) nel 2021, con entrambe che hanno registrato ulteriori diminuzioni a seguito di un calo maggiore dal 2019 al 2020. Rispetto al 2020, l'aspettativa di vita sia per le donne che per gli uomini è diminuita di 3 mesi.

Tra il 2002 (il primo anno per il quale i dati sull'aspettativa di vita sono diventati disponibili per tutti i membri dell'UE) e il 2021, l'aspettativa di vita nell'UE è aumentata di 2,5 anni, da 77,6 a 80,1 anni; l'aumento è stato di 2 anni per le donne e di 2,9 anni per gli uomini.

A livello nazionale, la più alta aspettativa di vita alla nascita è stata registrata in Spagna (83,3 anni), Svezia (83,1 anni), Lussemburgo e Italia (entrambi 82,7 anni), mentre la più bassa si è registrata in Bulgaria (71,4 anni), Romania (72,8 anni) e Lettonia (73,1 anni). Per l'Italia si nota un miglioramento rispetto al 2020 (82,3 anni) ma sempre inferiore al 2019 (83,6 anni).

Nel 2021, le regioni dell'UE con i più alti livelli di aspettativa di vita alla nascita si trovavano in Spagna, Italia e Francia.

La regione dell'UE con la più alta aspettativa di vita alla nascita è stata Madrid (85,4 anni), seguita dalla Navarra (84,8 anni) e dalla regione finlandese delle Isole Åland (84,6 anni). Seguono Castiglia e Leon e la Provincia Autonoma di Trento rispettivamente con 84,3 e 84,2 anni, e poi Stoccolma (84,1 anni) con altre tre regioni spagnole: Cantabria e Paesi Baschi (entrambe 84,0 anni) e Galizia (83,9 anni). La top 10 comprende anche Île-de-France e Rhône-Alpes in Francia e la Provincia Autonoma di Bolzano in Italia, tutte con 83,8 anni.

Le regioni dell'UE con la minore aspettativa di vita alla nascita sono invece tutte in Bulgaria: Nord-Ovest (69,7), Nord-Centro (70,4), Sud-Est (71,0) e Nord-Est (71,2). Queste regioni sono state seguite da Mayotte (71,5) in Francia, Nord-Est (72,0) e Sud-Est (72,1) in Romania, Nord Ungheria (72,1) e le regioni bulgare del Sud-Ovest (72,1) e del Centro-Sud (72,2).