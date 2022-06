Anelli, collane, bracciali, orecchini e spille realizzati in calamita e che si trasformano in un..Clap: sono i Bijoux Calamita, arte da indossare!



Dopo una vita come formatrice in ambito medico e responsabile marketing e commerciale per note agenzie di organizzazione eventi scientifici in Italia e all'estero, Claudia De Rosa, savonese con la passione per il ciclismo, decide poco più di un anno fa di cambiare vita e dedicarsi al design e creazione di gioielli.



A indirizzarla a questo nuovo e stimolante percorso è la grande passione per gli accessori e purtroppo la crisi durante e post COVID che ha rallentato tutto il settore del turismo e degli eventi.

Durante la gravidanza della terza figlia e lo smart working a orario ridotto, Claudia inizia per gioco a maneggiare fili di alluminio e catene riciclate da borse e cinture e a creare spille, orecchini e collane realizzando oggetti unici a particolari, vere e proprie forme d’arte, acquisendo e sperimentando da autodidatta tecniche nuove e innovative.

Durante l'estate 2021 nasce così il suo brand, PIN-UP Gioielli per l'ispirazione allo stile rockabilly-pinup, l'eleganza Dandy e i colori della Pop Art.



Savonese di nascita, a 23 anni lascia l'Italia per vivere 12 anni in Irlanda e Stati Uniti. Da 4 anni vive in Toscana dove ha scoperto una grande passione per la bicicletta da corsa.

E così, proprio durante una pedalata tra il Chianti e il Valdarno ha la brillante intuizione e realizza la collezione CLAP-CLAP, ovvero i Bijoux Calamita.

«Come la maggior parte delle donne, ho l'armadio pieno di vestiti, scarpe e accessori ma non ho "mai niente da mettermi"! - racconta- Durante una lunga pedalata nel Chianti insieme al mio compagno, con il quale condivido la passione per il ciclismo su strada, riflettevo sull'intervista radiofonica a cui avrei partecipato qualche giorno dopo e durante la quale mi sarebbe tanto piaciuto presentare una novità spettacolare. L'intuizione è arrivata in quel momento, mentre percorrevo la salita che dal Valdarno porta a Gaiole in Chianti: gioielli mix and match che con due componenti potessero apparire come un bijoux diverso ogni giorno! E così tornata a casa ho acquistato i dischi in calamita e ho creato in meno di 24 ore la collezione CLAP-CLAP ».



Un'idea che sta piacendo molto alle donne di tutte le età e che sta letteralmente spopolando su Instagram.

«Si possono acquistare collana, orecchini, anello e bracciale realizzati in catena e con base in calamita impreziosita da un vortice di catena a sfera. A queste "basi" possono essere poi applicate le claps in calamita decorate con vortici di catene, perle in resina realizzate artigianalmente, cristalli Swarovski. Lo stesso anello base diventa totalmente un anello diverso a seconda della classe che scegli di applicare».



Grazie a questa geniale intuizione, il prossimo luglio Claudia esporrà le sue collezioni a New York, ospite per tre mesi del celebre pop-up storie Flying Solo.



«Ho sempre dimostrato una grande creatività anche se il mio percorso di studi e professionale è stato in ambito scientifico. La pandemia e la terza gravidanza ormai non più giovanissima mi hanno fatto riflettere su alcuni aspetti della mia vita e ho deciso di iniziare a vivere con maggiore leggerezza, che non significa superficialità. Pin-Up Gioielli mi sta regalando questa leggerezza e voglio continuare a creare tanti bijoux unici e spettacolari per tutte le donne che hanno bisogno di sentirsi uniche e spettacolari a loro volta».