(The Lab Music Factory – Radio Rossa Management - Ingrooves)

In distribuzione con Ingrooves/Universal il nuovo brano della performer e producer, una realtà della produzione indie.

Il brano, prodotto da Franco Iannizzi e Marco Mori per The Lab Music Factory, è stato scritto dalla tessa Erika T con Fabio Verardo che lo ha anche arrangiato, registrato, mixato e masterizzato al Sabaudia Studio.

Erika T è l’evoluzione del progetto artistico di Enrica Tara, già finalista X Factor nel 2015, cantautrice romana classe 1998.

Erika T ha avuto da quella indimenticabile finale di X Factor, tutta una serie di esperienze professionali che ne hanno accresciuto il talento giunto ormai alla sua naturale maturazione.

Erika è passata attraverso il Pop, la Soul, ha sperimentato l’etno pop che le ha permesso di recuperare il legame con la sua terra d’origine, il CAMERUN

Ricerca, studio, sperimentazione, ascolto hanno portato Erika T verso il Funky, la Dance(DISCO MUSIC ) dove il ritmo imperversa e il suo racconto prende quota in una spirale di beats sfacciatamente anni 80

Erika T è il naturale approdo della Voce Black capitolina di origini camerunensi che a 24 anni trova la sua dimensione artistica all’interno di quel mondo un pò Soul un pò Disco nel quale Erika T riesce a raccontarsi e a raccontare le sue storie piene di immaginazione e simboli.

Erika T non è semplicemente il nome di un’artista, ma l’essenza di un progetto che unisce contaminazioni e flash back musicali adattati ai nostri giorni.

Per quale buona ragione la gente dovrebbe ascoltare e acquistare musica di ERIKA T ?

Semplicemente perchè vuole portare il buonumore in un periodo in cui ce n’è davvero bisogno . A volte si possono raccontare storie importanti in una modalità che non appesantisce l’ascolto e la coniugazione di questi due obiettivi è la mission di Erika T

Erika T è un progetto in continua evoluzione e questo aspetto del “costruire in progress” rende, o meglio , vuole rendere la propria musica originale e mai “copia” di qualcun altro . Ovviamente le contaminazioni esistono e a volte possono avvicinarsi a questo o quell’artista, ma questa è un’altra cosa.

Le canzoni che ERIKA T scrive, sono TUTTO lei , sono l’essenza stessa del suo vivere, la colonna sonora della sua vita , che non è stata molto generosa, ma che continua ad essere il fiore da curare nel modo più speciale possibile.





