Una interessante novità per tutti gli amici blogger o per coloro che desiderano leggere on line e-book o riviste gratuitamente. Sul sito Calameo, si possono utilizzare opzioni di condivisione per integrare tutte le pubblicazioni e per renderle di facile accesso su ogni sito web personale.

Leggi la guida di Calameo qui...

Inoltre è possibile definire chi puo' accedere alle pubblicazioni private tramite la creazione di una lista di iscritti con autorizzazioni esclusive.

