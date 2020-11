Grandissimo successo internazionale per un gruppo musicale tutto italiano a X Factor Romania.

TheSuperFour è il quartetto vocale formato da Gregorio Rega (vincitore ALL TOGETHER NOW su Canale 5), Francesco Boccia (autore di “Grande Amore”, vincitrice di Sanremo 2015), Salvatore Lampitelli, in arte Sabba (vincitore di THE WINNER IS su Canale 5) ed Aurelio Fierro Jr (nipote d’arte e Clopin a Notre-Dame de Paris di Riccardo Cocciante). Il gruppo vocale sta spopolando sul web con la performance di “Caruso” a XFactor Romania, diventata virale con più di 9 milioni di visualizzazioni sul canale Xfactorglobal.

Oltre 3 milioni su YouTube e migliaia di condivisioni. Senza contare la standing ovation della giuria e la commozione dei giurati di fronte alle esibizioni del gruppo tutto italiano , alla ribalta internazionale.

TheSuper4 è pronto a pubblicare il primo singolo ufficiale, “Amami”, scritto da Francesco Boccia e Ciro Tommy Esposito (Il Giardino dei Semplici) e prodotto da Massimo D’Ambra.