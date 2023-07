Dall'ora del brunch a notte fonda, Fam Desenzano è perfetto per chi vuol rilassarsi con un certo stile. Ecco un po' di appuntamenti musicali, perfetti da vivere dopo e/o durante una cena o un pranzo da re, coccolati dallo staff e della brigata di cucina al Fam Desenzano (BS).



Ecco alcuni eventi da non perdere a luglio 2023.



Giovedì 6 luglio torna Colazione da Tiffany. Breakfast at sunset is the mood of this summer, ovvero far colazione all'ora del tramonto è la tendenza di quest'estate... ovviamente chi può, ad esempio chi frequenta i party Colazione da Tiffany che spesso prendono vita al Fam Desenzano. Nella foto una delle artiste in console. Giovedì 6 luglio la festa piena di musica, relax e stile prende vita dalle 19:30 a mezzanotte. Chi è in lista e arriva entro le 21:30 spende 10€ con drink. Dalle 21:30 15€, sempre con drink incluso.



Domenica 9 luglio il sound al Fam Desenzano è soprattutto house con il party Feel It, dalle 17 a tarda notte. In console Dode 54, Andrea Viani, Pasq e Luis Garro. Sono tutti professionisti molto amati e stimati da chi segue e frequenta la scena della musica elettronica di qualità a Brescia e non solo.

FAM, a Desenzano (BS) è un ristorante d'eccellenza ed un meeting point amato da chi vuol vivere al massimo il Garda in ogni stagione. Di giorno, di sera e di notte, ci rilassa con un certo stile, con brunch, aperitivi, cene e party d'eccellenza. Gli eventi, musicali e non, qui, non mancano mai. Ogni ospite si sente, giustamente, al centro della scena. In primavera, soprattutto. La location è unica e ha un panorama mozzafiato sul lago.



Al Fam, a Desenzano (BS) va poi in scena da qualche settimana un menu tutto nuovo, che spazia dal pesce fresco alla carne alla griglia. E dopo cena, oltre a cocktail e drink, spesso ecco eventi musicali e non pieni di stile. Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune. La professionalità dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.



FAM - Desenzano (BS)



https://famlifestyle.it/

+39 030 9120281

Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

Chiuso il martedì

https://www.instagram.com/fam.lifestyle/

https://www.facebook.com/fam.lifestyledesenzano/