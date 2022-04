Visto quello che sta accadendo all' Ucraina per non essere ancora aderente alla NATO, il minimo che ci si potesse aspettare è che i due Paesi scandinavi non volendo fare la fine di Kiev facessero ovviamente pressing per entrare nell'Alleanza.

In una conferenza stampa congiunta la premier finlandese Sanna Marin e quella svedese Magdalena Andersson hanno annunciato che l'adesione alla Nato è sempre più vicina. Svezia e Finlandia non vogliono rischiare di fare la fine dell'Ucraina e aumentano le pressioni per l'ingresso nell'Alleanza. La risposta di Mosca non ha tardato ad arrivare: dalla Russia sono stati inviati uomini e mezzi militari al confine con la Finlandia.

Sanna Marin nei giorni scorsi aveva annunciato che il suo Paese deciderà "entro poche settimane" se candidarsi all'entrata nella Nato. Dichiarazioni non gradite dalla Russia, con la quale la Finlandia condivide un confine lungo quasi 1.300 chilometri. "Penso che accadrà abbastanza rapidamente", ha fatto sapere la leader socialdemocratica, sottolineando di voler evitare che accada in Finlandia quanto successo in Ucraina.