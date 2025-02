Milano fashion week 25/27 febbraio 2025 ore 10.00 Inaugurazione e finissage con defilé 25 e 27 18.00/20.00 Via Solferino 31

Si è svolta con successo, presso la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, la conferenza stampa di presentazione di "Doll’s Fashion House" alla Milano Fashion Week

Grande successo per la conferenza stampa di presentazione di "Doll’s Fashion House", il progetto innovativo realizzato dagli studenti del Biennio Specialistico in Fashion Design dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone. L’evento, che si terrà durante la Milano Fashion Week dal 25 al 27 febbraio 2025, è stato anticipato da un'emozionante conferenza stampa svoltasi venerdì 14 febbraio a Frosinone. Un'occasione per scoprire come moda, arte e tecnologia possano fondersi in un'esperienza unica, capace di stupire e ispirare.

Presentato in partenariato con la Camera di Commercio di Frosinone e Latina e la sua Azienda Speciale, Informare, il progetto ha suscitato grande interesse tra i presenti, tra cui esperti del settore, rappresentanti istituzionali e media. La conferenza ha messo in luce i valori alla base di questa performance multidisciplinare, che vede gli studenti impegnati in un percorso creativo che unisce innovazione, sostenibilità e nuove tecnologie. La mostra sarà allestita nel cuore di Brera, trasformando la sede in un'esperienza immersiva che racconta l'evoluzione della creatività contemporanea.

Tre esperienze uniche caratterizzeranno l’evento:

La collezione Hi-Tech Amarcord: abiti d’avanguardia che uniscono design innovativo e tecnologie avanzate, presentati in due spettacolari défilé inaugurale e di chiusura.

Doll’s Fashion House, omaggio al Palazzo Tiravanti: un modello in scala della sede dell’Accademia, con manichini che indossano abiti in miniatura realizzati con lo stesso concept innovativo della collezione principale.

Il progetto PRIN "Dress the Future": una preview dell'abbigliamento intelligente, in grado di comunicare gli stati emotivi del corpo grazie a sensori integrati, un'anteprima sul futuro della moda.

"Doll’s Fashion House" è un evento che non si limita a una semplice mostra, ma si configura come un manifesto della creatività e dell’interdisciplinarità, dove gli studenti hanno collaborato con altre scuole dell'Accademia per realizzare un allestimento che fonde moda, arte e ricerca tecnologica.

L'iniziativa rappresenta il frutto di un protocollo siglato tral'Accademia di Belle Arti di Frosinone e la Camera di Commercio di Frosinone e Latina, con l’obiettivo di valorizzare il Made in Italy locale, promuovere le imprese del territorio e dare visibilità internazionale agli studenti, che avranno l’opportunità di presentare le loro creazioni alla Milano Fashion Week.

Concludendo, l'evento promette di essere un'occasione imperdibile per scoprire come le nuove generazioni di designer stiano riscrivendo le regole della moda, con una visione sostenibile, innovativa e tecnologica.

"Doll’s Fashion House", che vedrà i nostri giovani protagonisti della Milano Fashion Week, con l'Accademia di Belle Arti di Frosinone, è un progetto frutto di un protocollo siglato dalla Camera di Commercio con l’Accademia per valorizzare il Made in Italy locale, il know how delle imprese dell’area vasta Frosinone Latina e la forza creativa degli studenti di quella che rappresenta un’eccellenza della moda e del fashion design che lavorano per il loro futuro e per diventare la nuova generazione di imprenditori del settore sul territorio.

Un impegno sinergico che rispecchia in pieno la mission dell’ente camerale: promozione e formazione sono due degli asset centrali sui quali ci muoviamo per lo sviluppo del tessuto produttivo ed economico dei territori ma anche per favorire l’affermazione e l’ingresso delle nostre imprese sui mercati internazionali.

I ragazzi del corso di fashion design saranno i nostri “ambasciatori” a Milano, in una vetrina di respiro internazionale quale è quella della Fashion Week.

A loro l’onore e l’onere di raccontare la bellezza e l’essenza delle creazioni Made in Italy che, nella moda come in altri campi, sono apprezzate in tutto il mondo. Sono certo che sapranno farlo al meglio”.

Giovanni Acampora, Presidente Camera di Commercio Frosinone Latina

“La nostra professione di docenti inizia nell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, alla quale abbiamo dedicato passione, cura e cultura della moda secondo diversi aspetti; crediamo nella formazione e nel contribuire alla crescita di nuovi creativi nel fashion system.Abbiamo la fortuna di collaborare con persone di vera e rara eccellenza sia dal punto di vista professionale sia dal punto di vista umano che contribuiscono allo sviluppo dei progetti che nascono all’interno dell’Istituzione.

Negli anni, attraverso numerose collaborazioni, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone si è distinta per il proprio operato ottenendo dei riconoscimenti anche all’estero.

L’edificio è scatola, contenitore di uno storytelling che nasce dalle sapienti mani dei nostri studenti del corso di Fashion design. L’Accademia come luogo fisico diventa la “casa” proprietaria delle creazioni realizzate, gli abiti indossabili progettati secondo il tema Hi-tech Amarcordvengono accostatiai capi realizzati in miniatura che completano il lavoro di ricerca. L’arte è il mestiere sublime del fare grande e piccolo. Nel nostro concept di collezione, l’alta moda viene raccontata con la scelta di tessuti sostenibili e l’ausilio delle nuove tecnologie come il taglio laser, la stampa 3d, stampe e ricami artigianali. La tradizione sartoriale incontra il futuro con uno sguardo innovativo legato all’idea del gioco nell’arte come nella moda.

Prof.ssa Alessandra Di Pofi, Prof. Giuseppe Iaconis

Corso di Fashion Design, Accademia Belle Arti Frosinone

La scuola di Fashion design dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone si presenta come il primo corso sperimentale statale in Italia dal 2001.

Triennio e biennio specialistico caratterizzano un percorso formativo che accompagna lo studente attraverso le diverse materie teoriche e laboratoriali per una formazione completa.

Progettazione, graphic design, illustrazione, fotografia di moda, sartoria, workshop dedicati permettono esperienze creative e di studio al fine di acquisire conoscenze e competenze per diventare professionisti del settore. Contemporaneità e ricerca, uno stretto rapporto tra la fase progettuale, la realizzazione pratica e la comunicazione sono il segno distintivo di un’offerta formativa specifica, che ha come obiettivo la creazione di un prodotto seguito in tutto il processo evolutivo e pubblicato attraverso la partecipazione a fashion week, esposizioni e concorsi internazionali.

ACCADEMIA di BELLE ARTI di FROSINONE

Direttore: Stefania Di Marco

Direttore amministrativo: Emanuela Tata

Concept & sviluppo progetto

Prof. Giuseppe Iaconis, prof.ssa Alessandra Di Pofi.

A cura di:

Prof.ssa Natalia Rea; Prof.ssa Loredana Rea; Prof. Antonio Anzalone; Prof. Giuseppe Vinella Elena Pierri;

progetto congiunto con:

Camera di Commercio di Frosinone e Latina e Azienda Speciale Informare

Studenti: Maria Macera; Anna Vigilante, Antonella sacco, Sara di Rubbo, Elisa Rosina,Viviana Surace, Davide Rossi; Erika Cecere, Xiang Xinyue, Chiara Calcari, Maria Lorenza Garcea; Maria Filippis, Debora Pontone, Samanta Coltellacci, Rachele Raponi, Silvia Verdecchia, Emiliano Pucello, Marta Macera, Italo Andolfi.

Contributo:

Ufficio stampa: WebUp s.p.a.

