Lo smartphone Google Pixel 8 Pro è un dispositivo di fascia alta che offre prestazioni elevate, una fotocamera eccezionale e un design elegante. Tra le caratteristiche tecniche più importanti, possiamo citare:

- Schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce una visione fluida e nitida dei contenuti multimediali.

- Processore Qualcomm Snapdragon 888+ con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che assicura una velocità e una fluidità di esecuzione delle applicazioni senza pari.

- Fotocamera posteriore da 50 MP con sensore principale, teleobiettivo da 12 MP con zoom ottico 4x, grandangolare da 16 MP e sensore ToF per la profondità. La fotocamera anteriore è da 12 MP e supporta il riconoscimento facciale. Lo smartphone è in grado di registrare video in 4K a 60 fps e dispone di funzioni avanzate come la modalità notturna, il ritratto, il panorama e l'HDR+.

- Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W, alla ricarica wireless a 15 W e alla ricarica inversa a 5 W, che permette di condividere l'energia con altri dispositivi compatibili.

- Sistema operativo Android 12 con interfaccia personalizzata Pixel UI, che offre un'esperienza utente semplice e intuitiva, con aggiornamenti garantiti per almeno tre anni.

- Connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C e jack audio da 3,5 mm. Lo smartphone è inoltre dotato di altoparlanti stereo, sensore di impronte digitali sotto lo schermo e certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere.