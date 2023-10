Se volete sedervi e sorseggiare un drink in compagnia di David Bowie o Paul Newman, ecco il posto giusto per voi!

Le opere del talentuoso artista RikPen saranno esposte fino a meta' ottobre nella giusta location: nello storico o meglio definito da molti "mitologico" locale degli artisti "Le Trottoir", che ha ospitato tanto per citarne alcuni, lo scrittore post-moderrno Andrea Pinketts, il critico Philippe Daverio, la cantante Malika Ayane e il gruppo musicale Le Vibrazioni, ma anche dato la possibilita' dagli anni '90 fino ad oggi di esprimersi a molti altri artisti di tanti e diversi generi, come cantanti, scrittori, musicisti, pittori...

Riccardo Penati in arte RikPen, classe '70, e' un artista autodidatta; in questo ultimo periodo la passione, fino a pochi anni fa tenuta a freno dagli impegni della vita, riaffiora prepotentemente e l'artista in pochissimo tempo produce un numero considerevole di bellissime opere (www.rikpen.com)

E cosi' nasce la mostra "un aperitivo con i divi" dove l'artista espone le sue opere che ritraggono personaggi del calibro di Jim Morrison e Kurt Cobain in una sua peesonale versione pop.

La dott.ssa Martina Motta titolare della Bloom Events nell'opening ha detto agli ospiti presenti: "sono entusiasta di aver potuto organizzare l'inaugurazione e curato questa mostra particolare; sono molti i personaggi creati in versione pop dall'artista RikPen che potrete "incontrare", che affollano le pareti di questo luogo di relax, di "storia artistica" e di costume come lo e' Le Trottoir".

Bloom Events email: [email protected]