Nato a Spinazzola in provincia di Bari nel 22 Giugno 1947, coniugato con Maria Rizzi dal 23 Aprile 1977, ha due splendidi figli di nome Axel ed Elide.

Residente a Verbania sul lago maggiore dal 1962, pensionato con la passione per la musica da sempre.

In zona del lago maggiore è conosciuto come Tony Sapienza.

Spiegazione della canzone “Più la vedo” tratta di un ragazzo molto timido che non ha il coraggio di affrontare la donna dei suoi sogni.



Social

YouTube @TonySapienza Facebook: antonio.tambolla





Testo della canzone:

Più la vedo





Strofa

E’ stato un’istante

a dare fuoco a questo cuor

è stato un solo sguardo

che mi ha fatto innamorar

Ritornello

Più la vedo più mi piace

ha qualcosa che conquista innamora

ha uno sguardo birichino

pare dica di andarle più vicino

come fare per parlarle

come dirle che già palpita il mio cuor

se mi dice no poi come farò

ma così almeno vivo d’illusioni.

Non so più cosa far in ogni luogo mi appar

notte e di è per lei

sento il cuor palpitar

come fare per parlarle

come dirle che già palpita il cuor

se mi dice no poi cosa farò

dato che e lei è tutta la mia vita.

Ripresa

Più la vedo più mi piace

“Coro”

ha qualcosa che conquista innamora

ha uno sguardo birichino

“Coro”

pare dica di andarle più vicino

come fare per parlarle

come dirle che già palpita il mio cuor

Se mi dice no poi come farò

ma così almeno vivo d’illusioni.

Non so più cosa far in ogni luogo mi appar

notte e di è per lei

sento il cuori palpitar.

Come fare per parlarle

come dirle che già palpita il mio cuor.

Se mi dice si salti di gioia

perché lei è tutta la mia vita.

Finale

È più la vedo più mi piace.