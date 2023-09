In 12 regioni italiane è attivo da tempo il numero unico di emergenza europeo 112 (Nue).

Chiamando questo numero l'operatore può far intervenire i soccorsi più idonei all'emergenza dell'utente.

Anche se la notizia non è molto conosciuta, da molto tempo si può contattate il 112 anche con una App apposita - Where Are U - che facilita di molto le operazioni di soccorso visto che, in automatico, può inviare alla centrale operativa i dati e la posizione dell'utente che sta chiamando.

In Italia la copertura del Nue, per il momento, è estesa solo a 12 regioni, nelle altre al 112 rispondono i Carabinieri.