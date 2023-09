Partita vivace e divertente quella di domenica al Franchi per la 4ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Atalanta, con i viola che se la sono aggiudicata vincendo 3-2.

L'Atalanta ha iniziato con un ritmo più alto, prendendo in mano la partita fino alla mezz'ora, andando anche in vantaggio al 20' grazie a un tiro dal limite di Koopmeiners, deviato però dal viola Parisi. Italiano, che ha fatto riposare Arthur per quasi tutta la gara in vista del match di Conference con Maxime Lopez squalificato, si inventa Martinez Quarta regista e cambia le sorti della gara, prima pareggiando al 35' con Bonaventura, adesso l'unico giocatore ad aver segnato in tutti gli ultimi 13 campionati di Serie A, per poi passare in vantaggio al 45', con lo stesso Quarta che di testa supera Carnesecchi.

Nel secondo tempo, l'Atalanta pareggia al 53' con Lookman che tira sul primo palo, dopo essersi smarcato per una doppia distrazione di Dodo e Brekalo, ma è un fuoco di paglia.

La Fiorentina ha in mano il gioco e riesce a segnare il gol vittoria al 76', grazie a un gol di rapina di Kouamè, che aveva sostituito Nico Gonzales che aveva fallito, a tu per tu con il portiere bergamasco, la rete del 3-2.

La Fiorentina, al Franchi, continua la sua serie positiva (imbattuta da 10 partite), mentre l'Atalanta continua a soffrire in trasferta (nessuno ha perso più partite lontano dal proprio stadio dallo scorso febbraio). In classifica, i viola si portano a 7 punti, uno in più dell'Atalanta che in queste prime quattro gare ha fatto registrare 2 vittorie e 2 sconfitte.

Negli altri incontri della domenica, è finita in parità senza reti tra Cagliari e Udinese; parità per 1-1 tra Monza e Lecce, nonostante i pugliesi siano rimasti in 10 per buona parte del secondo tempo.

Vittoria larga, invece, per il Frosinone, che nella ripresa ha ribaltato lo svantaggio del primo tempo vincendo per 4-2 contro il Sassuolo, e larghissima per la Roma che ha sconfitto l'Empoli per 7-0, conquistando la prima vittoria in campionato in questa stagione.





