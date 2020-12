Uno tra i principali artefici della moda del ‘900, Pierre Cardinè deceduto martedì 29 dicembre presso l’ospedale americano di Neuilly (vicino Parigi) all’età di 98 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’agenzia AFP, che ha citato fonti della famiglia.

Pierre Crardin era un italiano, un veneto. Il suo nome di battesimo era Pietro e Cardìn era come si sarebbe dovuto pronunciare il suo nome prima che la sua famiglia si trasferisse in Francia. Pietro nacque il 2 luglio del 1922 in provincia di Treviso a Sant'Andrea di Barbarana (frazione del comune di San Biagio di Callalta), ma la sua famiglia fu costretta a trasferirsi in Francia nel 1924, dopo aver perduto tutto a causa della guerra.

Naturalizzato francese, Pietro diventa Pierre e nel 1939 si trasferisce a Vichy per imparare il mestiere di sarto.

Al termine del Secondo conflitto mondiale, Christian Dior lo sceglierà per dirigere la sua sartoria, dopo che in precedenza era stato rifiutato da Balenciaga. È l’inizio della sua carriera nel mondo dell'alta moda. Neppure tre anni dopo (1950) fonderà la sua maison che ancora oggi porta il suo nome.

Negli anni della sua straordinaria carriera, Pierre Cardin non si dedicherà solo ed esclusivamente alla moda, con i suoi interessi che spazieranno in diversi campi. Infatti, attraverso una società cinese ha prodotto articoli elettronici con il marchio ‘Pierre Cardin Electronics International’ e nel 1988, disegnò le divise dell’Esercito Popolare di Liberazione della Repubblica Popolare Cinese.