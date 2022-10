Dopo il 3-0 casalingo subito domenica scorsa ad opera del Monza che ha confermato la Sampdoria all'ultimo posto della classifica di Serie A con soli 2 punti dopo 8 giornate, la società ligure ieri ha deciso di esonerare il tecnico Giampaolo, rendendo nota la propria scelta con il seguente comunicato:

"L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Marco Giampaolo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club".

Dopo le dichiarazioni rilasciate da Ranieri che escludevano un suo ritorno a Genova, la Sampdoria avrebbe scelto Dejan Stankovic per sostituire Giampaolo, tanto che nelle scorse ore i vertici della società si sono incontrati con Fali Ramadani, agente del tecnico serbo, in modo da trovare l'intesa per avviare così il nuovo corso in tempo utile per preparare il nuovo appuntamento di Serie A che vede i blucerchiati impegnati in trasferta contro il Bologna.

Da allenatore della Stella Rossa, dal 2019 al 2022, Stankovic ha vinto 104 delle 133 partite disputate tra campionato e coppe, insieme a 20 pareggi e 9 sconfitte.