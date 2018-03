Cyrano ll Teatro

Qualcosa di personale

La famiglia nel pallone

di Antonio Covatta e Alessandro Bonanni

regia Fabrizio Perrone

con Antonio Covatta, Nadia Bengala, Edoardo Busterna , Raffaella Alterio

con la partecipazione in video di Paola Delli Colli

assistente alla regia Eleonora Luneville

assistenti Ilaria Iadeluca e Paolo Orangis

dal 5 all’8 aprile 2018





Padre, madre e due figli (una blogger e un calciatore di serie A). Una famiglia felice che appare nelle trasmissioni tv, ma che non troverà corrispondenza nella realtà. Frizioni e fratture emergeranno tra tutti i componenti, in particolare tra marito e moglie. Dopo alcuni colpi di scena, la coppia prenderà una decisione importante, che in questo caso renderà tutti felici.





Teatro Cyrano

Via di Santa Maria Mediatrice 22

Dal 5 all’8 aprile 2018



Spettacoli:

giovedi, venerdì e sabato ore 21.00

domenica ore 18.00



Biglietti:

poltronissima 20,00 euro

poltrona 15,00 euro

III settore 8,00