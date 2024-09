Mi fa piacere condividere con tutti i lettori e autori di "Fai Informazione" un altro sito dove poter scrivere e comunicare le proprie idee.

Si tratta di Freeskipper Italia, una piattaforma di giornalismo partecipativo che offre a tutti i cittadini la possibilità di pubblicare i propri articoli in maniera gratuita.

Questo tipo di piattaforma permette a chiunque di condividere le proprie opinioni, notizie o approfondimenti su vari argomenti, favorendo una maggiore socializzazione dell'informazione e delle opinioni di ciascuno.

Il sito si distingue per la sua apertura ai contributi degli utenti, senza una selezione rigorosa come avviene in altre testate giornalistiche tradizionali.

Freeskipper Italia rappresenta un'opportunità per chi desidera esprimersi liberamente e raggiungere un pubblico più ampio. Inoltre, consente la circolazione di idee diverse e può arricchire il dibattito pubblico.

Potete trovarlo al seguente indirizzo: https://freeskipper.altervista.org/