Di Biagio come Bearzot e Vicini...

Luigi Di Biagio... sarà lui il commissario tecnico della Nazionale, anche se solo pro tempore, in attesa che i campionati finiscano e che gli allenatori "top" decidano di farsi tentare dal guidare gli azzurri verso i prossimi europei. Dopo l'ennesimo e squallido toto allenatore che vedeva, oltre ai soliti Conte e Ancelotti, le new entry Mancini e Ranieri, nulla è accaduto, vista la scarsa convinzione da loro dimostrata - al momento - ad interrompere la propria esperienza a stagione in corso. Per questo, commissari e sub commissari della commissariata Figc sono dovuti ricorrere ai ripari con una soluzione interna (Di Biagio allena l'Under 21) per trovare qualcuno che potesse mettere insieme un abbozzo di squadra per le prossime due amichevoli, che a fine marzo vedranno impegnati gli azzurri nel Regno Unito contro l'Argentina a Manchester e l'Inghilterra a Londra. Auguri a Di Biagio!