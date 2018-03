Il panda Casellati

Una rarità trovare un'incensurata in Forza Italia, ma a ben vedere è proprio per questo che la senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati è stata eletta presidente del Senato, dopo aver ricevuto il via libera pentastellato... proprio per la sua "illibatezza penale".

Ma chi è la veneta neo presidente? Neanche a dirlo una fedelissima del cavaliere, alla sua corte fin dalla fondazione del partito nel 1994 e acerrima difensivista delle sue beghe giudiziarie (vedi Ruby ter). La rappresentazione è sta messa in scena, e solo il tempo ci dirà se sarà almeno passabile o sarà la riproposizione, l'ennesima, di una scenetta da avanspettacolo di infimo livello.