Il manga è un'arte che ha preso sempre più piede in occidente, fino a diventare una delle cose più vendute, sponsorizzate e richieste nei negozi e nelle fiere di settore, ma qual'è la saga che ha venduto meglio in assoluto?

In molti d'acchitto penseranno alla saga di Dragon Ball, o a Naruto, o a manga del passato, ma invece a vincere a mani basse è One Piece!

Le avventure di Cappello di Paglia rappresentano senza ombra di dubbio quelle più vendute in assoluto con un record stabilito di tutto rispetto di quattrocentosettanta milioni di copie in circolazione in quarantatré paesi diversi in tutto il mondo... Tante vero?