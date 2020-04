La travel blogger italiana Roberta Ferrazzi, founder e manager del travel blog dedicato alle donne viaggiatrici LeCosmopolite.it lancia l’iniziativa digitale “#TravelEmotionsDelivery - Sognalo oggi, vivilo domani!” a sostegno del turismo italiano post isolamento.

La travel blogger Roberta Ferrazzi, attraverso LeCosmopolite.it ed i social network collegati al blog di viaggi, racconta itinerari alla scoperta delle eccellenze italiane, partendo dal Veneto, sua regione d'origine, dalla Lombardia, quella di adozione, dalle meraviglie del Lago di Garda, che comprende anche il Trentino Alto Adige, ed in generale di tutti i luoghi che la travel blogger ha visitato in Italia durante questi anni e che l'hanno incantata ed emozionata.

"Solitamente nel mio travel blog alterno itinerari italiani a viaggi in destinazioni internazionali. Con la chiusura dei confini e il lockdown dovuto alla pandemia in corso, ho deciso di parlare della nostra bella Italia. "- spiega Roberta Ferrazzi. "Racconti di viaggio per decollare dal proprio divano e mandare in vacanza la mente, ricette della tradizione per portare i sapori regionali sulla tavola degli italiani, piccoli viaggi e gite in Italia da sognare oggi e da vivere domani, una volta finito l'isolamento, per sostenere il nostro Paese anche attraverso il turismo."